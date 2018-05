Quelle: imago

Die Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten funktioniert - aber nur mit verbindlichen Vorgaben. Seit der Einführung 2015 ist der Frauenanteil in den Kontrollgremien von 186 untersuchten Unternehmen um 6,1 Prozentpunkte auf 28,1 Prozent gestiegen, wie die Organisation "Frauen in die Aufsichtsräte" feststellt.



Ist die Quote Pflicht, liegt der Wert im Schnitt bei 30,9 Prozent. Mit einer freiwilligen Vorgabe - wie in 82 der untersuchten Firmen - liegt der Frauenanteil unter 20 Prozent.