Wenn Patienten in eine Praxis gehen, behandelt sie immer häufiger eine Ärztin. Der Anteil der Frauen unter den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten in Deutschland ist weiter leicht gestiegen - auf nunmehr 47 Prozent, wie aus Daten des Bundesarztregisters für 2018 hervorgeht.



Ende 2017 waren es 46 Prozent gewesen und 2009 rund 39 Prozent. Dabei unterscheidet sich der Anteil stark zwischen den Fachrichtungen. Am stärksten vertreten sind Medizinerinnen in den ostdeutschen Ländern.