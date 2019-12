Die Jägerin Friederike Meyer.

Quelle: DPA

"Mich hat das Wissen und die Jagd gleichermaßen gelockt", sagt die Jungjägerin. So werden die Jägerinnen in den ersten drei Jahren nach der nicht eben einfachen Prüfung genannt, wenn sie denn bestanden haben. Meyer hat im vergangenen Mai das "Grüne Abitur" gemacht. "Eine große Rolle spielt die Natur. Ich kannte so wenig Bäume und so wenig Tiere", erklärt sie, während es durch den Wald zum nächsten Hochsitz geht. "So finde ich den direkten Weg zur Natur."