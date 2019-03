Arbeitslose vor einer Agentur für Arbeit in Paris. Archivbild

Quelle: Yoan Valat/EPA/dpa

In Frankreich erhält jeder fünfte Arbeitslose mehr Bezüge als während der vorangegangenen Berufstätigkeit. Dies betrifft laut der französischen Arbeitsagentur Pole emploi rund 600.000 Leistungsempfänger, die weniger als 1.300 Euro an monatlichen Zuwendungen des Staats erhalten.



Ein Viertel von ihnen erhält demnach mehr als 147 Prozent des früheren Einkommens. Grund dafür sei eine Besonderheit der französischen Arbeitslosenversicherung. Die Zahlen lösten in Frankreich heftige Debatten aus.