Abgeordnete stimmen im Deutschen Bundestag ab.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Studenten und Schüler aus sozial schwachen Familien erhalten für ihre Ausbildung künftig mehr staatliche Unterstützung. Das sieht eine Reform vor, die der Bundestag verabschiedet hat. Damit werden nicht nur die Fördersätze erhöht, sondern auch der Kreis der Bafög-Empfänger vergrößert sich.



Dafür will die Regierung allein in dieser Wahlperiode mehr als 1,2 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Ab kommenden Wintersemester steigt der Förderhöchstbetrag in zwei Stufen von 735 auf 861 Euro im Monat.