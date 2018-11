Elektronenmikroskopische Aufnahme des West-Nil-Virus. Archivbild Quelle: Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

In diesem Jahr hat das West-Nil-Fieber besonders viele Menschen in Europa krank gemacht oder getötet. In den EU-Mitgliedsstaaten gab es nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC bis Ende Oktober über 1.460 gemeldete Infektionen.



Europaweit starben mindestens 170 Menschen an dem Virus, die meisten im Süden des Kontinents. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es in der EU nur gut 200 gemeldete Infektionen gewesen. In allen europäischen Ländern zählte die Behörde damals 25 Todesfälle.