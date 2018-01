Es beginnt wie eine Erkältung: Keuchhusten Quelle: dpa

Es ist keine 100 Jahre her, da starben in Deutschland jedes Jahr rund 10.000 Säuglinge an Keuchhusten. In den 1930er Jahren wurde eine Impfung eingeführt, dank der die hochansteckende Krankheit ihren Schrecken verlor. Doch seit gut einem Jahr sind die Mediziner aufgeschreckt: Die Zahl der Infizierten steigt stetig. Waren 2013 zu Beginn der Meldepflicht für Keuchhusten noch etwa 12.000 Fälle erfasst worden, erkrankten 2016 bereits mehr als 22.000 Menschen daran. Drei Säuglinge starben an der Infektion - das war lange nicht mehr geschehen.