Ein Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die angespannte wirtschaftliche Lage in der Metall- und Elektroindustrie erfordert Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger zufolge Kompromisse und mehr Respekt zwischen den Sozialpartnern. "Die fetten Jahre sind jetzt zu Ende. Das sieht jeder und da müssen wir uns wieder mehr darauf konzentrieren, wie wir wettbewerbsfähiger werden", sagte er.



Laut Dulger sei man "derzeit in einer Rezession". Zwischen Januar und Oktober des laufenden Jahres sei die Produktion in der Branche um rund fünf Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen.