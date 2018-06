Programme wie Ghostery oder Werbeblocker wie Adblock Plus sollen vor den digitalen Datensammlern schützen. Sie arbeiten mit schwarzen Listen bekannter Tracking-Systeme und blockieren sie. Unbekannten Trackern will Ghostery mit künstlicher Intelligenz an den Kragen gehen. Deren gesammelte Daten werden mit Zufallswerten überschrieben, sodass der User nicht mehr zu identifizieren ist, so Jean-Paul Schmetz von Ghostery zu heute.de.