Shell schließt sich dem Gemeinschaftsprojekt Ionity an. Quelle: Udo Weitz/EPA/dpa

Shell kooperiert mit deutschen Auto-Herstellern beim Aufbau von Schnellladestationen für Elektro-Fahrzeuge. Der Öl-Konzern schloss sich dem Gemeinschaftsprojekt Ionity von BMW, Daimler, Volkswagen und Ford an.



Shell plant im Jahr 2019 in mehreren europäischen Ländern zunächst mit Schnellladestationen an 80 Autobahnen. Insgesamt plant Ionity in Europa bis 2020 rund 400 solcher Lademöglichkeiten. Laut Shell kann der Ladeprozess potenziell auf fünf bis acht Minuten reduziert werden.