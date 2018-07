Ein Offshore-Windpark in der Nordsee. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Die Windkraftwerke in der Nordsee haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 8,17 Terawattstunden Strom erzeugt und damit 5,15 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilte der Netzbetreiber Tennet mit.



Damit hat sich das Wachstum der Offshore-Windenergie deutlich verlangsamt. 2017 hatte das Plus noch bei 50 Prozent gelegen. Laut Tennet werden die vorhandenen Kapazitäten des Übertragungsnetzes, um den Strom an Land zu transportieren, gegenwärtig nicht ausgeschöpft.