Die Zahlen, die das Finanzministerium auf Pargents Anfrage nun herausgegeben hat und die dem ZDF vorliegen, belegen das jedoch nicht - im Gegenteil. Zunächst einmal ist die Zahl der Personen mit hohen Einkünften (mehr als 500.000 Euro) in Bayern gestiegen: von 2010 bis 2018 ein Plus von 15 Prozent. Es leben also mehr Reiche in Bayern. Sie haben jedoch vom Finanzamt immer weniger zu befürchten. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Prüfungen bei dieser Gruppe um 44 Prozent - zuletzt lag die Prüfquote nur noch bei 14 Prozent, 2010 waren es noch 26 Prozent.