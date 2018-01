Skyline von Tokio. Archivbild Quelle: Everett Kennedy Brown/EPA/dpa

In Japan sinkt die Zahl der Selbstmorde. 2017 nahmen sich 21.140 Menschen das Leben, das waren 3,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Das geht aus vorläufigen Daten hervor, die die nationale Polizeibehörde veröffentlichte.



Besonders die Selbsttötungen unter Minderjährigen bereiten dem ostasiatischen G7-Land aber große Sorgen. Während Suizide unter Erwachsenen im vergangenen Jahr zurückgingen, stiegen sie in der Altersgruppe bis 20 Jahre um 29 Menschen auf 516 an.