Rheinmetall steigert seinen Gewinn deutlich. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat von besseren Geschäften mit Munition, Panzern und Autoteilen profitiert. Die operative Marge im dritten Quartal dürfte über der bisher angestrebten Marke von 6,5 Prozent liegen, vor allem weil es in der Rüstungssparte besser aussieht. In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz um 4,7 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro, teilte der Konzern mit.



Rheinmetall steht immer wieder in der Kritik wegen Rüstungsgeschäften, etwa mit der Türkei.