Das Ziel des Designs von "Cradle to Cradle" ist es, keinen Müll bei der Produktion zu verursachen und in einem Kreislauf zu wirtschaften. Geachtet wird auf Nachhaltigkeit in der Produktion, aber auch bei der Entsorgung der gebrauchten Textilien. Bei der Auswahl der Fasern muss für ein "Cradle to Cradle"-Siegel darauf geachtet werden, wie gut sie sich später recyceln lässt. Die verwendeten Chemikalien werden durch die Vorgaben von "Cradle to Cradle" kontrolliert und auch die Rückstände im Abwasser der Fabriken werden gemessen. Noch verbesserungswürdig sind die Standards im Bereich soziale Anforderungen.

Bildquelle: pr