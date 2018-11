Wohnhäuser in der Südstadt von Köln. Archivbild

Mieter sollen sich ab dem kommenden Jahr leichter gegen hohe Wohnkosten wehren können. Eine entsprechende Verschärfung der Mietpreisbremse will der Bundestag heute beschließen. Vor allem in Ballungsräumen sind die Mieten in den vergangenen Jahren zum Teil massiv gestiegen.



Verlangt ein Vermieter etwa mehr als die ortsübliche Miete plus zehn Prozent, dann muss er nach den neuen Regeln künftig den Mieter schon vor Vertragsabschluss darüber informieren, warum er das darf.