Sebastian Kurz hat Verständnis für Osteuropa. Quelle: Hans Klaus Techt/APA/dpa

Die EU-Staaten im Westen und der Mitte Europas sollten nach Ansicht des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz den Ländern im Osten des Kontinents mehr Respekt entgegenbringen. "In Mittel- und Westeuropa wird noch viel zu häufig auf die jüngeren Mitgliedstaaten im Osten herunter geschaut", sagte der 31-jährige ÖVP-Politiker der "Bild am Sonntag".



Gerade in Österreich und Deutschland brauche es mehr Bewusstsein dafür, dass alle Mitglieder der EU gleichwertig und gleichrangig seien.