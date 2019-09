Viele Frauen, die sich öffentlich äußern, werden mit Sexismus, Vergewaltigungsdrohungen und blankem Hass von einer zum Teil organisierten Meute attackiert. Maria Wersig, DJB-Präsidentin

"Wir brauchen eine zügige Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes", so Wersig. Die DJB-Präsidentin begrüßte, dass Künast den Gerichtsbeschluss anfechten will.



"Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, und Kritik an Politikerinnen und Politikern darf auch polemisch und überspitzt sein. Es gibt aber Grenzen des Akzeptablen, wer die Beispiele liest, der sieht sie vernünftigerweise hier überschritten", sagte Wersig.