Eine Steuer auf den CO2-Ausstoß? Den EU-Handel mit Emissionszertifikaten ausweiten? Klimaschutz-Ziele für Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft per Gesetz festzurren? Fest steht, dass das Klimaschutzgesetz bis zum Jahresende kommen soll - noch ist also Zeit für Annäherung. Die Debatte im Klimakabinett geht am 29. Mai unter den Fachministern weiter.