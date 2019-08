Ein Eisberg treibt in der kanadischen Arktis im Meer. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundesregierung will mehr für den Schutz der Arktis tun. Die Arktis sei eine Region, deren ökologische, politische und wirtschaftliche Bedeutung für die internationale Gemeinschaft stetig wachse, heißt es in den Leitlinien deutscher Arktispolitik, die das Bundeskabinett beschloss.



Der Bund will sich unter anderem für die Ausweitung von Schutzgebieten und Ruhezonen einsetzen. Das wirtschaftliche Potenzial der Arktis soll unter Beachtung der ökologischen Empfindlichkeit schonend genutzt werden.