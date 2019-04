Der Spurhalteassistent ist nur eine der geforderten Fahrhilfen.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Neue Autos sollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ab 2022 verpflichtend mit elektronischen Kontrollsystemen wie Spurhalte- und Tempoassistenten ausgestattet werden. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten in Brüssel.



Die EU-Kommission hatte den Vorschlag vorgelegt. Sie will damit den Weg in eine fahrerlose Zukunft ebnen und die Zahl der Verkehrstoten in Europa deutlich senken. Künftig müssen rund 30 High-Tech-Fahrhilfen in Autos installiert werden.