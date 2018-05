Die Nato will zusätzliche Truppen nach Afghanistan schicken Quelle: Brian Harris/Planet Pix/ZUMA/dpa

Die Nato-Staaten werden im kommenden Jahr mehrere Tausend Soldaten zusätzlich nach Afghanistan schicken. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge haben sich in den vergangenen Wochen mehrere Alliierte bereit erklärt, ihr Engagement zu erhöhen.



Künftig sollen mindestens 15.800 Soldaten an dem Einsatz zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte beteiligt sein. Zuletzt waren es rund 12.400 Soldaten. Hintergrund der Aufstockung ist das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban in Afghanistan.