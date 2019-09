Solarkollektoren auf dem Dach eines Gebäudes in Kalifornien (Archivbild).

Quelle: reuters

Die Zahl der Sonnenstunden ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen - damit wird Deutschland als Standort für Solaranlagen immer attraktiver. 2014 bis 2018 schien die Sonne an vielen Orten bis zu 100 Stunden mehr pro Jahr als in den fünf Jahren davor, teilte der Energiekonzern Eon mit.



In allen Regionen gab es demnach mehr Sonnenschein. Der Zuwachs schwankte jedoch. Vorne liegt Düsseldorf mit durchschnittlich 128 zusätzlichen Sonnenstunden. Geringer fiel der Zuwachs in Berlin mit 46 Stunden aus.