In vielen Gegenden Deutschlands empfiehlt es sich, die Suche nach der Hebamme gleich mit positivem Schwangerschaftstest zu beginnen. Und auch dann ist eine erfolgreiche Suche nicht sicher. München hat deswegen seit dieser Woche eine Hebammen-Hotline geschaltet für die, die niemanden finden. Gründe dafür gibt es viele: Weil in den vergangenen Jahren so viele Kinder wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr geboren werden. Und weil gleichzeitig die Zahl der Hebammen, die sich tatsächlich um die Geburt und nicht nur um Vor- oder Nachsorge kümmern, stetig kleiner wird. Nur noch etwa 2.400 der 24.000 Hebammen leisten tatsächlich freiberufliche Geburtshilfe. Und weil eine Geburt lange dauern kann und sich damit so schlecht in Vorgaben des Fallpauschalensystems pressen lässt, sinkt auch kontinuierlich die Zahl der Geburtsstationen in Kliniken. Seit 2004 von 952 auf 709 Stationen.