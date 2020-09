Lebensmittel im Supermarkt. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Sieben große Handelsketten haben sich zur Förderung existenzsichernder Einkommen für Erzeuger in Herkunftsländern verpflichtet. Eine entsprechende Erklärung für mehr Transparenz in ihren Lieferketten unterzeichneten Vertreter von Lidl, Aldi Süd, Aldi Nord, Kaufland, Rewe, DM und Tegut zusammen mit Entwicklungsminister Gerd Müller.



Die Unternehmen wollen laut dem Papier dazu beitragen, "Bauern- und Arbeiterfamilien in globalen Lieferketten einen menschenwürdigen Lebensstandard zu ermöglichen".