Auf der syrischen Seite indes rückten pro-türkische Rebellen in Richtung der kurdisch kontrollierten Stadt Manbidsch vor. Einheiten hätten in Vorbereitung auf eine Schlacht um die Stadt vorläufige Positionen eingenommen, sagte ein Sprecher am Montag. Erdogan hatte die Vertreibung der YPG aus Manbidsch angekündigt. Die pro-türkischen Rebellen kontrollieren in Syrien einen Teil der Grenzregion. Im Jahr 2016 hatte die Türkei mit der Offensive "Schutzschild Euphrat" in der Umgebung des syrischen Orts Dscharabulus den IS von der Grenze vertrieben, aber auch die YPG bekämpft. Anfang des Jahres hatten von der türkischen Armee unterstützte Rebellen in einer Offensive gegen die YPG die kurdisch geprägte Grenzregion Afrin eingenommen.