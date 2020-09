Webseite eines Online-Shops. Symbolbilld

In der EU sind neue Verbraucherschutzregeln in Kraft getreten, die binnen zwei Jahren in den EU-Staaten umgesetzt werden sollen. Bei ernsten Verstößen drohen Händlern dann saftige Strafen von mindestens vier Prozent ihres Jahresumsatzes.



Der sogenannte Neue Deal für Verbraucher ist ein Maßnahmenbündel. So sollen Käufer auf Online-Marktplätzen künftig informiert werden, ob der Verkäufer eine Firma oder eine Privatperson ist. Von Unternehmen bestellte lobende Produktkritiken werden verboten.