Einschätzung von Peter Kunz, Leiter ZDF-Studio Niedersachsen



Einer für alles, alles für Einen. So könnte man das geflügelte Wort auf Volksagen und Amazon umschreiben. Einer, Amazon, liefert das Knowhow und die Plattform, über die der Wolfsburger Konzern weltweit alle seine Standorte und Tochterfirmen zusammenschalten kann. Das ist Globalisierung 2.0 - alles andere war bisher kalter Kaffee. Aus der deutschen Zentrale soll in Zukunft in Echtzeit die Fertigungslogistik von Audi, Skoda, Lamborghini, VW etc. überwacht und gesteuert werden können. Fokussieren, konzentrieren, sparen: Das ist das Mantra von Volkswagen-Chef Herbert Diess. Sein Lieblingsthema sind die sogenannten Skaleneffekte. Mit weniger Geldeinsatz intelligent noch mehr herausholen. In der schönen neuen digitalen Welt braucht man dafür Partner. Ein Autokonzern alter Schule auf Aufholjagd Richtung Moderne kann das allein nicht schaffen.



Ob er es überhaupt schafft, das ist die Frage, die auch Herbert Diess derzeit ganz bewusst gern im Raum stehen lässt. Die Botschaft ist klar: Wenn sich nicht alle anstrengen, könnte auch ein Koloss wie der größte Autobauer der Welt hinten runterfallen. Also sucht man die Allianz mit denen, die ganz vorne sitzen: Amazon-Gründer Jeff Bezos trägt im weltweiten Reich der servergesteuerten Dienstleistungen eine der goldenen Kronen. Und neben der vernetzten Fertigung bewegt sich die Industrie ja sowieso hin zum vernetzten Auto, das bei Volkswagen gern als Handy auf Rädern tituliert wird. Herbert Diess hatte - ganz netzaffin - über das Internetportal LinkedIn jüngst ein Selfie mit sich und Digitalkönig Bezos veröffentlicht. Bildunterschrift: "Ich freue mich, gemeinsam die Zukunft zu gestalten". Lieber gemeinsam, als wenn Amazon künftig die Autos der schönen neuen Welt ganz allein baut und selbst die neueren VWs nur noch im Museum stehen.

Bildquelle: ZDF/Barbara Melzer