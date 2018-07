Kleinstädte wie Güstrow wachsen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Menschen in Deutschland zieht es einer Zehn-Jahres-Analyse der Bertelsmann-Stiftung zufolge in kleine und mittlere Städte. Bad Neustadt an der Saale in Bayern, Aurich in Niedersachsen und Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern gehören zu den Klein- und Mittelstädten mit besonders deutlichem Zuwachs.



Der Zuzug kommt vor allem aus "großen Großstädten" ab 500.000 Einwohnern. Ein Grund dafür sei zu wenig bezahlbarer Wohnraum in den Metropolen. Die Studie spricht von "Überschwappeffekten".