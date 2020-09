Autos fahren im Schneegestöber auf der Autobahn.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Sturm und Schnee haben in mehreren Teilen Deutschlands den Bahn- und Autoverkehr behindert. So musste zwischen Nürnberg und Stuttgart ein IC auf freier Strecke anhalten, wie ein Bahnsprecher sagte. Auch die Strecke zwischen Offenburg und Freiburg war gesperrt.



Im Kreis Würzburg verursachten heftiger Schneefall und glatte Straßen zahlreiche Rettungsdiensteinsätze. Auch in Hessen kam es aufgrund des Wetters zu zahlreichen Unfällen. In Rheinland-Pfalz starb eine junge Autofahrerin bei einem Unfall auf schneeglatter Straße.