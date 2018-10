Unfallstelle auf der Bundesstraße 107 bei Schönbach. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in der Nähe von Leipzig sind mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens drei Schüler und die Busfahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Laut Polizei war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache bei Schönbach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Schulbus kollidiert. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. In dem Bus saßen zahlreiche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Sie waren auf dem Weg zu ihren Schulen in Grimma.