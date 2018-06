Herrmann (CSU) möchte wohl bayerischer Ministerpräsident werden. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nach Medienberichten in die Fußstapfen von Horst Seehofer treten und bayerischer Ministerpräsident werden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" und der "Münchner Merkur" berichten, hat Herrmann bei einem Geheimtreffen in der Münchner Staatskanzlei seine Ambitionen angekündigt.



Sollte Herrmann die CSU-Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 anstreben, zeichnet sich eine Kampfabstimmung zwischen Herrmann und Finanzminister Markus Söder ab.