Neymar spielt derzeit bei Paris Saint-Germain. Archivbild

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Neymar wird offenbar doch bei Paris St. Germain bleiben und nicht zum FC Barcelona zurückkehren. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" sowie spanische Medien berichten, habe das Management des Brasilianers beiden Klubs mitgeteilt, dass der 27-Jährige die Saison beim Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel spielen will.



Am Dienstag gab Barcelona das einzige schriftliche Angebot für Neymar ab. Der spanische Meister bot angeblich ein Leihgeschäft an, das aber nicht den Anforderungen von PSG gerecht wurde. Neymars Vertrag läuft noch drei Jahre, das Transferfenster schließt am Montag.