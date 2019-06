Jedes Jahr sterben mehrere Hundert Menschen bei Badeunfällen.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Am Pfingstwochenende ist es erneut zu tödlichen Badeunfällen gekommen. In Hamburg ertranken ein 49- und ein 54-Jähriger nach einem Grillfest. In Bayern stieg ein 34-Jähriger wegen einer Wette in einen Löschteich bei Chieming und ertrank.



In der Weser bei Minden wird noch ein 18-Jähriger Austauschschüler aus Taiwan vermisst. In Augsburg kam ein 57-jähriger Kanufahrer in einer Wildwasseranlage ums Leben. In Sachsen starb ein 24-Jähriger, als er von einer Hängebrücke in den Fluss Mulde sprang.