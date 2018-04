Ein Erdrutsch hat ein Dorf in den Anden verwüstet. Quelle: Notimex/dpa

Ein Erdrutsch hat im Süden Chiles mehrere Häuser weggerissen und mindestens drei Menschen getötet. 15 weitere werden noch vermisst, wie das Innenministerium des südamerikanischen Landes mitteilte. Das Unglück ereignete sich in einer entlegenen Bergregion in den Anden, rund 1.300 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile.



In dem Dorf Villa Santa Lucia trat ein Fluss durch Regen über die Ufer und löste die Schlammlawine aus. Rund 20 Häuser sind von dem Erdrutsch betroffen.