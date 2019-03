Per E-Mail an Rathäuser verschickte Bombendrohungen haben am Dienstag die öffentliche Verwaltung in sechs Städten lahmgelegt. In allen Fällen konnte die Polizei nach mehreren Stunden Entwarnung geben - allerdings kam es in den betroffenen Städten zur Evakuierung der Behörden und teils erheblichen Verkehrseinschränkungen. Wer hinter den Drohungen steckt und ob ein Zusammenhang mit anderen Bedrohungen der jüngsten Zeit besteht, blieb zunächst unklar.