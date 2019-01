Die Explosion ereignete sich in der Rue de Trevise in Paris.

Quelle: Chen Yichen/XinHua/dpa

Bei einer schweren Explosion in Paris sind nach Angaben von Frankreichs Innenminister Christophe Castaner zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich um zwei Feuerwehrleute. Zehn Menschen seien schwer, weitere 37 leichter verletzt worden. Zuvor hatte der Minister von vier Toten gesprochen.



Die Explosion hatte sich am Morgen in einer Bäckerei im 9. Arrondissement ereignet. Die Polizei geht von einem Gasleck aus. Durch die Wucht der Detonation barsten Fensterscheiben in der Umgebung.