Absperrband der Polizei in Bottrop.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Nach den Attacken eines Autofahrers auf Passanten in Bottrop und Essen sind noch Fragen offen. Der 50-Jährige hatte seinen Wagen in der Nacht in Bottrop gezielt auf Fußgänger gelenkt und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt.



"Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem gezielten Anschlag aus, der möglicherweise in der fremdenfeindlichen Einstellung des Fahrers begründet ist", teilten die Behörden mit. Zudem gebe es "Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers".