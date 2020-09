Geräumter Intercity bei Rheine.

Quelle: -/Nord-West-Media TV/dpa

Wegen Sturmschäden hat die Deutsche Bahn am Abend mehrere Strecken sperren müssen. So mussten die Züge zwischen Hamburg und Berlin über Stendal umgeleitet werden, wie die Bahn mitteilte. Zwischen Hamburg und Münster wurden die Züge über Hannover umgeleitet.



Besonders bemerkbar machten sich die Ausläufer des Sturmtiefs "Victoria" in Nordrhein-Westfalen. Wegen eines umgestürzten Baumes auf eine Oberleitung mussten etwa 200 Reisende bei Rheine im Münsterland einen Intercity verlassen. Die Strecke wurde gesperrt.