Polizisten begleiten eine Abschiebung.

Quelle: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Tausende Asylbewerber in Deutschland sind einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge schon mehrmals abgeschoben worden oder freiwillig ausgereist. 4.916 Asylbewerber in Deutschland, die seit 2012 schon zwei Mal eingereist waren, jeweils abgeschoben wurden oder freiwillig ausreisten, reisten wieder ein und stellten den dritten Antrag.



Bei 1.023 aktuell im Land lebenden Asylbewerbern sei es schon der vierte Anlauf, 294 von ihnen seien sogar schon bei Versuch Nummer fünf oder mehr angelangt.