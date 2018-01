Der Baum kippte offenbar ohne Vorwarnung um und traf Dutzende Gläubige, die in der Nähe an einem Verkaufsstand Kerzen erwerben wollten, teilten die Behörden in Madeiras Hauptstadt Funchal mit. Die beliebte "Festa da Senhora do Monte" (Fest der Herrin von Monte) lockt traditionell auch viele Ausländer auf die Blumeninsel.