Die Protestaktionen sollen bis zum 70. Jahrestag der Gründung Israels Mitte Mai andauern. Die Hamas will ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab. Die Blockade macht es der Hamas zunehmend schwerer, im Gazastreifen zu regieren. Andere Strategien, darunter Kriege mit Israel und Versöhnungsversuche mit der Fatah-Partei des im Westjordanland regierenden palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, haben die Isolation des Gazastreifens nicht beendet.