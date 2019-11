Bootsunglück vor Lampedusa.

Quelle: Mauro Seminara/AP/dpa

Bei einem Bootsunglück in der Nähe der italienischen Insel Lampedusa sind mindestens fünf Flüchtlinge ums Leben gekommen. Die italienische Küstenwache barg die Leichen von drei Frauen aus dem Wasser. Die Leichen von zwei weiteren Frauen wurden am Strand der Lampedusa vorgelagerten Insel Conigli entdeckt.



Das zehn Meter lange Boot war demnach am Vortag eine Seemeile von der Insel entfernt bei hohem Seegang gekentert. Die Küstenwache rettete an der Unglücksstelle 149 Menschen.