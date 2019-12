Der Vorfall ereignete sich auf einer Hochzeit. Symbolbild

Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einer Gasexplosion auf einer Hochzeitsfeier im Iran sind elf Menschen gestorben, darunter auch fünf Kinder. Mindestens 38 Menschen wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA verletzt. Das Unglück habe sich in einer Halle in der Stadt Saghez ereignet, wo in der Nacht eine Hochzeitsfeier stattfand.



Ein Leck im Heizungssystem führte laut Augenzeugen vor Ort zu einer gewaltigen Explosion. Wie es zu dem Leck kommen konnte, wird laut IRNA von den Behörden noch untersucht.