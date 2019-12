Sicherheitskräfte neben dem zerstörten Hotel in Mogadischu.

Quelle: Reuters

Kämpfer der Terrorgruppe Al-Shabaab haben ein Hotel in Somalias Hauptstadt angegriffen, dabei wurden mindestens fünf Menschen getötet. Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte die Tat über den Radiosender Al-Andalus für sich.



Das Hotel in Mogadischu liegt in der Nähe des Präsidentenpalastes und ist beliebt bei Politikern. Die Angreifer drangen durch einen Eingang, der für Sicherheitsleute vorgesehen ist. Das berichtete Regierungssprecher Ismail Mukhtar Omar. Bis zu 100 Menschen wurden demnach aus dem Hotel gerettet.