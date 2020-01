Rettungseinsatz am Unfallort in Luttach.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Luttach/dpa

Ein Auto ist in Südtirol in eine deutsche Reisegruppe gefahren und hat sechs Menschen tödlich verletzt. Man gehe davon aus, dass alle Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher.



Das Auto sei gegen 1.00 Uhr nachts in Luttach im Ahrntal in die Gruppe gefahren. Die Polizei geht von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Tat aus. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige auch schwer. Sie kamen in Krankenhäuser. Der Autofahrer habe überlebt. Nach Medienangaben hatte der Einheimische Alkohol im Blut.