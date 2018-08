Absturzstelle der Junkers in der Schweiz Quelle: reuters

In den Schweizer Alpen ist eine fast 80 Jahre alte Junkers Ju-52 abgestürzt. Bis zu 20 Menschen könnten an Bord gewesen sein, genaue Angaben gab es noch nicht. Auch über mögliche Opfer war noch nichts bekannt. Die Unglücksstelle liegt abgelegen in den Bergen Graubündens auf 2.500 Metern Höhe an der Westflanke des Berges Piz Segnas. Rettungs- und Bergungskräfte stiegen mit mehreren Hubschraubern auf. Die Bergungsarbeiten wurden am Sonntag fortgesetzt.