In einer US-Zeitungsredaktion kam es zu einer Schießerei. Quelle: Uncredited/WJLA/AP/dpa

Durch Schüsse in der Redaktion einer Lokalzeitung in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das erklärte der Polizeichef der Stadt, Bill Krampf.



Zudem seien mehrere Menschen bei der Schießerei in der "Capital Gazette", einer der ältesten Tageszeitungen in den USA, zum Teil schwer verletzt worden. Der Schütze sei festgenommen worden und werde vernommen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Das Motiv blieb zunächst unklar.