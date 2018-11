Vier Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben.

Quelle: David Banks/AP/dpa

Durch Schüsse an einem Krankenhaus in Chicago sind vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die örtliche Polizei mit. Auf dem Parkplatz sei es zum Streit zwischen einem Mann und einer Angestellten gekommen. Der Mann habe eine Waffe gezogen und auf die Frau geschossen. Sie sei an den Verletzungen gestorben.



Auch in der Klinik habe der Mann Schüsse abgefeuert. Eine weitere Mitarbeiterin und ein dazu gerufener Polizist seien gestorben. Auch der Angreifer selbst sei ums Leben gekommen.