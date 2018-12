Nach Schüssen in einem Hochhaus in Heidelberg hat die Polizei drei Leichen in einer Wohnung gefunden: zwei Männer und eine Frau. Die Ermittler gehen von einem Familiendrama aus und vermuten, dass sich der Täter unter den Toten befindet. In der Wohnung fanden die Polizisten auch eine Schusswaffe.



Eine Anwohnerin hatte die Schüsse gehört und am Dienstagabend den Notruf gewählt. Ein Spezialeinsatzkommando drang daraufhin mit schwarzen Helmen und Schutzwesten in die Wohnung im 15. Stock ein.